Полиция вновь обратилась к жителям Рязанской области про громкоговорителю

Полиция вновь обратилась к жителям Рязанской области про громкоговорителю. Об этом 30 марта сообщает местная ГИБДД.

Сотрудники полиции в Касимове предупредили о соблюдении правил дорожного движения: призвали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части.

Госавтоинспекция напомнила, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода, до 2500 рублей.