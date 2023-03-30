Под Ярославлем в ДТП попал военный УАЗ

В Ярославской области произошло ДТП с военным УАЗом. Об этом сообщил портал « 76.ru ».

Авария произошла на выезде из Ярославля в четверг, 30 марта, около 8:30. По предварительной информации, УАЗ врезался в грузовой автомобиль. Отмечается, что от «буханки» мало что осталось.

По мнению местных жителей, армейский медицинский УАЗ занесло на скользкой дороге, и автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».

Отмечается, что на месте аварии находились люди в военной форме. Подчеркивается, что в «буханке» лежал труп. На месте работала военная прокуратура. В Военной автоинспекции проводится проверка по факту ДТП.