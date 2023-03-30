Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что бог не простит Зеленскому выселение монахов

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что господь не простит президента Владимира Зеленского за выселение представителей канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua».

"Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!" — сказал он.

Ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Монахов обязали покинуть ее до 29 марта.