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Москвич убил собственную мать и вывез труп в Рязанскую область

Москвич убил собственную мать, а потом вывез труп в Рязанскую область. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СКР.

Трагедия произошла 23 марта. По данным следствия, мужчина 1974 года рождения задушил мать во время ссоры в гараже на Походном проезде в Москве. Удостоверившись, что та не подает признаков жизни, он вывез тело в Рязанскую область.

25 марта мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении матери.

Благодаря проведенным действиям и наступательной позиции следователя москвич признался в убийстве. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

С фигурантом уголовного дела провели проверку показаний на месте. Он рассказал и показал, как совершил убийство. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.