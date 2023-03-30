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МХК «Рязань-ВДВ» 30 марта сыграет с ХК «Юнисон-Москва»

В Рязани 30 марта пройдет третий матч ¼ серии плей-офф НМХЛ — Кубок Регионов. На арене ДС «Олимпийский» «Рязань-ВДВ» сыграет с «Юнисон-Москва».

Первые две игры «десантники» провели в гостях, уступив в обоих матчах. Серия продлится до трех побед. Если рязанские хоккеисты смогут победить на домашней арене, то четвертый и, при необходимости, пятый матч пройдут в ДС «Олимпийский» 21 марта и 2 апреля.

«Матчи плей-офф всегда очень накалены и эмоциональны. Команде очень важна поддержка болельщиков, так как они — это шестой игрок команды! Мы ждем всех 30 марта на арене „Олимпийского“, чтобы поддержать наших „десантников“! Надеемся на вашу поддержку!» — отметили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке или в кассах ДС «Олимпийский». Начало матча -в 19:00.