Киев признал недействительным распоряжение о передаче УПЦ Киево-Печерской лавры

Власти Украины признали распоряжение о передачи Киево-Печерской лавры в бесплатное пользование УПЦ недействительным. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, правительство признало утратившим силу распоряжение кабмина № 519 «Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений» от 11 июля 2013 года.

Как уточнил глава министерства, суд признал законным одностороннее расторжение договора аренды зданий обители.

Напомним, ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Монахов обязали покинуть ее до 29 марта.