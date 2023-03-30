Касимовские полицейские задержали мошенницу из Нижнего Новгорода

Касимовские полицейские задержали 18-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, причастную к телефонному мошенничеству. Об этом сообщило региональное управление МВД .

В полицию обратилась 86-летняя жительница Касимова. Она рассказала, что по телефону ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что ее близкая родственница на автомобиле сбила человека. Чтобы урегулировать вопрос ухода от уголовного преследования, злоумышленник настаивал на денежной плате. Пенсионерка передала 200 тысяч рублей сбережений девушке, которая прибыла к дому.

В тот же день в полицию обратилась 74-летняя жительница Касимова. Она рассказала схожие сведения. У пенсионерки под предлогом помощи родственнику, якобы спровоцировавшему ДТП, злоумышленники выманили 800 тысяч рублей. За деньгами приехала девушка. Пенсионерка отдала купюры, завернутые в пакет. Пожилая женщина пыталась рассмотреть курьера, но девушка отворачивалась и прятала глаза.

Судя по описанию внешности, к потерпевшим приезжал один и тот же человек.

Оперативники начали устанавливать личность курьера. На встрече с потерпевшими женщина пыталась скрыть внешность. Но несмотря на это, полицейские узнали, что злоумышленница — 18-летняя жительница Нижнего Новгорода.

Полицейские связались с коллегами из Нижегородской области и разработали операцию по розыску и задержанию девушки. Они дождались удобного момента, когда девушка не могла скрыться или уничтожить уличающие ее сведения в сотовом телефоне, и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, девушка нанялась курьером к телефонным мошенникам. Она совершала поездки в соседние регионы и собирала деньги у обманутых людей. За выполнение работы она забирала процент от сумм. Оставшиеся средства она переводила сообщникам, которые, предположительно, находятся за пределами России.

Полицейские отмечают, что задержанная причастна к нескольким эпизодам мошенничества. Тогда пострадали пожилые жители Ярославской области и Нижнего Новгорода.

На девушку завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.