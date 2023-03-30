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Федеральный центр компетенций обучил рязанских госслужащих бережливым технологиям

Эксперты Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда» провели специализированные тренинги для рязанских госслужащих.

За четыре дня сотрудники министерств и ведомств Рязанской области узнали, как эффективно выстраивать рабочие процессы и правильно реализовывать проекты по улучшению, познакомились с бережливыми инструментами, а также получили знания по организации своего рабочего места по системе 5С.

«Данные инструменты обычно применяются на производствах разных отраслей. Однако они также результативны в офисных процессах. Совершенствование процессов планирования и администрирования, организация управления персоналом, оптимизация затрачиваемых ресурсов — все это способствует повышению эффективности работы», ― отметил тренер ФЦК Валерий Усынин.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для реализации поставленных задач Правительством разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.