Эксперты РЦК посетили тульскую птицефабрику для обмена опытом внедрения улучшений

Команда регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса посетила базу партнера по нацпроекту «Производительность труда» ― АО Птицефабрика «Тульская».

Предприятие внедряет бережливые технологии под руководством экспертов Федерального центра компетенций. Старший руководитель проекта ФЦК Андрей Катасонов пояснил, что в Рязанской области есть опыт внедрения бережливых технологий на похожем производстве. Следовательно, возникающие на них проблемы аналогичны.

«Поэтому мы и познакомили тульскую птицефабрику и рязанских коллег, у которых богатый опыт работы с предприятиями сельхозотрасли. Эксперты РЦК поделились успешными практиками, презентовали свои приемы использования „бережливых“ методик. Встреча получилась очень продуктивной ― обратная связь от тульской стороны не заставила себя ждать. Благодарим коллег и будем дальше сотрудничать в различных проектах», ― сказал представитель ФЦК.

Как отметил руководитель РЦК Павел Крутов, такой формат взаимодействия между регионами нужен и полезен. «Безусловно, бережливые инструменты, которые мы используем в своей работе, схожи. Однако, каждое предприятие-участник нацпроекта имеет свою специфику. Поэтому мы показываем, как адаптировать их под производственную систему каждой компании. Мы всегда готовы помочь», ― отметил Крутов.