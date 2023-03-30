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Эксперт сообщил, что в более чем 60 процентах «Тархуна», томатного сока и морса найдены нарушения

В более чем 60 процентах «Тархуна», томатного сока и морса найдены нарушения. Об этом в четверг, 30 марта, заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

«Исследования качества продукции, проводимые ОПИ на рынке соков и сладких газированных напитков, основанные на материалах надзорных органов и Роскачества, свидетельствуют о масштабных систематических нарушениях, допускаемых недобросовестными производителями. По некоторым видам продукции доля образцов с нарушениями превышает 60% (сок томатный, лимонад «Тархун»), — сообщил Павлов.

Он также рассказал, что нарушения были найдены в категории вишневого и яблочного сока, а также в клюквенных морсах.

Среди основных нарушений эксперт отметил выявление пестицидов, плесневых грибов, плохо очищенной воды, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ.