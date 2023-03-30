Чиновника из Рыбного наказали за подтопленные дома в деревне

Главу администрации Алешинского сельского поселения наказали за подтопленные дома в деревне Лужки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сообщения о затоплении в деревне появились в СМИ и соцсетях. Прокуроры провели проверку информацию.

Было установлено, что каждый год после таяния снега территория деревни находится в зоне подтопления. От паводковых вод есть угроза причинения вреда имуществу граждан.

По информации прокуратуры, органы местного самоуправления Алешинского сельского поселения не проводят должных мер по предупреждения паводка. Так, главе администрации внесли представление. Оно было рассмотрено, приняты меры по устранению нарушений. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.