Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 77.09 0.11 31/03
ЦБ EUR 83.76 0.27 31/03
Нал. USD 76.8 / 82.45 30/03 18:01
Нал. EUR 83.6 / 85.19 30/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
11 часов назад
413
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 636
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
5 514
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
8 382
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Чиновника из Рыбного наказали за подтопленные дома в деревне

Главу администрации Алешинского сельского поселения наказали за подтопленные дома в деревне Лужки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сообщения о затоплении в деревне появились в СМИ и соцсетях. Прокуроры провели проверку информацию.

Было установлено, что каждый год после таяния снега территория деревни находится в зоне подтопления. От паводковых вод есть угроза причинения вреда имуществу граждан.

По информации прокуратуры, органы местного самоуправления Алешинского сельского поселения не проводят должных мер по предупреждения паводка. Так, главе администрации внесли представление. Оно было рассмотрено, приняты меры по устранению нарушений. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.