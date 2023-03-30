«АвтоВАЗ» перенес срок корпоративного отпуска из-за проблем с поставками

Из-за перебоев с поставками компонентов бесперебойное производство полнокомплектных автомобилей Lada станет невозможным. Об этом сообщило агентство « Интерфакс ».

В сообщении компании указали, что весной 2023 года ряд поставщиков сообщили АО «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили договоренности по сохранению поставок в этом году. «В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года», — отмечают в компании.

Руководство компании решило не вводить режим простоя для всех линий, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск. Раньше он начинался с 24 июля и был запланирован на три недели. Теперь он сдвигается на период с 29 мая по 19 июня.

В сообщении компании отмечается, что подобное решение даст производителю время для «укрепления технологического суверенитета»: валидации альтернативных деталей и узлов, а также накопления их запаса для возобновления производства в последней декаде июня.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в «АвтоВАЗе» пока подтверждают планы по производству более 400 тысяч автомобилей в 2023 году.