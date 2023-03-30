А что в кино? «Любовь-Морковь: Восстание машин», «Айта» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Продолжение любимой многими комедии про Андрея и Марию Голубевых «Любовь-Морковь: Восстание машин». В четвертой по счету части приключений герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте после бесконечных ссор проснутся в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться свой облик им предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию.

Российская драма от якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта». Молодая девушка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. В ее кармане находят записку с именем русского полицейского Афанасия, который подвозил Айту в тот вечер. Жители села во главе с отцом погибшей, готовятся совершить самосуд, но местный следователь намерен докопаться до правды.

Французский семейный мультфильм «Приключения аргонавтов». Отважная мышка Пэтти живет в самом сердце Древней Греции вместе с другом котом Сэмом. Когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

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