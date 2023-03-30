17-летний житель Мордовии зарезал убийцу и скинул его тело в реку

В Нижнем Новгороде в реке Вачка нашли тело мужчины, сообщает региональный СК.

По информации правоохранителей, ночью 24 марта в поселке Тургенево Ардатовского района Мордовии 17-летний подросток пырнул ножом в шею 40-летнего мужчину. Затем он вместе со своим отцом вывез тело на территорию Нижегородской области. В районе деревни Обуховка Сеченовского района они скинули труп в реку Вачка.

Вскоре молодого человека задержали по подозрению в убийстве. Он пояснил, что 24 марта мужчина угрожал ему убийством, а также заявлял, что расправится с его семьей.

Отмечается, что погибший был ранее судим за убийство трех человек.

На отца мальчика возбудили уголовное дело за укрывательство преступления.