Жителя Александро-Невского приговорили к 2,5 годам за кражу из супермаркета

По данным следствия, ранее неоднократно судимый 33-летний житель поселка решил «весело провести выходной» и пошел в ближайший супермаркет. Мужчина сложил продукты и алкоголь на сумму 1047 рублей в корзину и покинул магазин, не оплатив товары.

Жителя Александро-Невского приговорили к 2,5 годам за кражу из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

По данным следствия, ранее неоднократно судимый 33-летний житель поселка решил «весело провести выходной» и пошел в ближайший супермаркет. Мужчина сложил продукты и алкоголь на сумму 1047 рублей в корзину и покинул магазин, не оплатив товары.

В суде подсудимый признал вину. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.