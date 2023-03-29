Зеленский: народ Украины будет настаивать на компромиссе в конфликте с Россией

Международное сообщество и жители Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией, если ВСУ потерпит поражение в Артемовске (Бахмут). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press .

По информации журналистов, Владимир Зеленский осознает, что в случае поражения люди будут настаивать на компромиссе. «Наше общество будет чувствовать усталость», — говорит президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас любое поражение может подорвать боевой дух ВСУ.