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Зеленский: народ Украины будет настаивать на компромиссе в конфликте с Россией

Международное сообщество и жители Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией, если ВСУ потерпит поражение в Артемовске (Бахмут). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По информации журналистов, Владимир Зеленский осознает, что в случае поражения люди будут настаивать на компромиссе. «Наше общество будет чувствовать усталость», — говорит президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас любое поражение может подорвать боевой дух ВСУ.