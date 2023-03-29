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Военкор рассказал о возможном стратегическом ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины могут ударить по Токмаку (Запорожская область), чтобы выйти на Бердянск и Мелитополь. После них военным может открыться дорога на Крым, пишет Ura.ru со ссылкой на военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца.

По словам специалиста, следует ждать одного основного удара и одного или двух вспомогательных. При этом основной может произойти на Запорожском направлении. Речь шла об ударе по Токмаку и дальнейшем открытии дороги на Крым. «Это будет очень большой пиар-победой для Зеленского. Так как Запорожский фронт считается самым протяженным и самым важным для Киева. Контроль над Запорожьем — это контроль над воротами в Крым, над Красноперекопском, над Джанкоем», — подчеркнул Коц.

Также собеседник агентства добавил, что вспомогательные удары ВСУ могут нанести на Артемовск и рубеж Сватово-Кременная на севере Луганской области (на границе с Белгородской областью). Помимо этого, Коц не исключил удара с Угледара на Волноваху. Так украинские солдаты смогут перерезать важную трассу «Донецк — Мариуполь» и наступать на Мариуполь. По мнению военкора, это стало бы имиджевой победой для Зеленского.

При этом Коц отметил, что ждать наступления стоит ближе к концу апреля. Это связано с погодными условиями.