В Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился неизвестным веществом

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился неизвестным веществом. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Юноше внезапно стало плохо на станции метро «Лиговский проспект», у него начались судорожные припадки, похожие на эпилептические. Его госпитализировали. За его жизнь боролись врачи НИИ Джанелидзе.

Подросток пережил клиническую смерть, его удалось реанимировать, но он умер. Труп направили в морг для установления причины смерти. По мнению врачей, юноша употребил неизвестное вещество.