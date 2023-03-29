Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 76.98 0.39 30/03
ЦБ EUR 83.49 0.71 30/03
Нал. USD 76.8 / 82.3 29/03 18:01
Нал. EUR 83.3 / 84.92 29/03 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 022
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 990
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 851
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился неизвестным веществом

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился неизвестным веществом. Об этом сообщила «Фонтанка».

Юноше внезапно стало плохо на станции метро «Лиговский проспект», у него начались судорожные припадки, похожие на эпилептические. Его госпитализировали. За его жизнь боролись врачи НИИ Джанелидзе.

Подросток пережил клиническую смерть, его удалось реанимировать, но он умер. Труп направили в морг для установления причины смерти. По мнению врачей, юноша употребил неизвестное вещество.