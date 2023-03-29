В Рязанской области временно изменят расписание пригородных поездов

В Рязанской области в конце марта и в начале апреля изменят расписание пригородных поездов из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

На некоторое время отменят следующие поезда:

№ 6303 Ряжск-1 — Рязань-2 (в 8:35) 30 и 31 марта;

№ 6304 Рязань-2 — Ряжск-1 (в 11:18) 30-31 марта и 6-13 апреля;

№ 6305 Ряжск-1 — Рязань-2 (в 11:24) 3-4 и 6-13 апреля;

№ 6306 Рязань-2 — Ряжск-1 (в 13:35) 3-4 апреля;

№ 6005 Рязань-1 — Дивово (в 7:03) № 6012 Дивово — Рязань-1 (в 8:16) 5-7 и 10-13 апреля.

Кроме того, в будни с 3 по 13 апреля изменится время отправления и прибытия некоторых электропоездов, курсирующих между Рязанью и станциями Дивово, Сасово, Рыбное, Ряжск-1 и Шилово.

Отмечается, что в это время на участке «Чемодановка — Кораблино» будет проходить капитальный ремонт. Железнодорожники заменят восемь километров рельсов и очистят щебеночный балласт.