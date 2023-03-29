В Рязанской области проанализируют рабочие процедуры по сопровождению инвесторов

28 марта зампред регионального правительства Артем Никитин обсудил с представителями предпринимательского сообщества, «Корпорации развития» и бизнес-объединений вопросы состояния инвестиционного климата Рязанской области и практического применения Регионального инвестиционного стандарта 2.0. Главным вопросом встречи, как обозначил Артем Никитин, стали процедуры техприсоединения объектов коммерческих предприятий к инженерным сетям и в целом взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями Рязанской области.

Эта тема повестки была определена приоритетной по итогам инвестиционного часа, который на прошлой неделе состоялся под председательством губернатора Павла Малкова. На нем глава региона поставил задачу проанализировать все рабочие процедуры по сопровождению инвесторов, включая количество документов, сроки оказания услуг по подключению к сетям для новых производств и расширению мощностей для действующих предприятий. Эти параметры входят в число позиций рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ, который ежегодно озвучивается на Петербургском международном экономическом форуме.

«В целом, мы понимаем проблематику и каждый день получаем информацию через диалоговое звено между бизнесом и ресурсоснабжающими организациями — „Корпорацию развития Рязанской области“, — сказал Артем Никитин. — Сегодня мы пригласили 20 самых активных наших коллег — инвесторов и представителей деловых кругов, чтобы из первых уст узнать, на каких этапах мы можем отрабатывать лучше. В первую очередь, по трудностям, связанным с техподключением. На этой же неделе, в пятницу, мы встретимся уже с ресурсниками, чтобы обсудить варианты решений по возникающим сложностям, выстроить прозрачный и максимально клиентоориентированный путь инвесторов, и тем самым обеспечить уверенность бизнеса в том, что у нас без проволочек можно реализовать любой проект».

Также Артем Никитин поставил задачу «Корпорации развития Рязанской области» предложить механизмы содействия ресурсоснабжающим организациям, в том числе при получении данных от органов власти: действующее законодательство вводит ряд ограничений по предоставлению сведений, необходимых для проведения переговоров с собственниками земельных участков.

Вопросы технического подключения и другие позиции подготовки разрешительной и технической документации, необходимой для реализации инвестпроектов на территории Рязанской области, включены в свод инвестиционных правил. Как и остальные элементы Регионального инвестиционного стандарта 2.0 он определяет принципы взаимодействия субъекта с инвесторами и закрепляет гарантии принятых сторонами обязательств.