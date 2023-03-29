Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 76.98 0.39 30/03
ЦБ EUR 83.49 0.71 30/03
Нал. USD 76.81 / 81.5 29/03 16:20
Нал. EUR 83.36 / 84.39 29/03 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
1 938
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 922
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 779
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани полицейские остановили подростка без прав

В Рязани полицейские остановили подростка без прав. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Во время патрулирования улицы Крупской полицейские увидели автомобиль ВАЗ-2109, который толкал молодой человек. При этом машина двигалась странно.

Полицейские остановили машину и выяснили, что за рулем был рязанец 2006 года рождения. У 17-летнего подростка никак не могло быть водительского удостоверения. Также правоохранители установили, что ВАЗ должен быть снять с учета, имеет технические повреждения и передвигаться на нем нельзя.

Сотрудники ГАИ оформили документы и отправили машину на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.