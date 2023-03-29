В Рязани полицейские остановили подростка без прав

В Рязани полицейские остановили подростка без прав. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Во время патрулирования улицы Крупской полицейские увидели автомобиль ВАЗ-2109, который толкал молодой человек. При этом машина двигалась странно.

Полицейские остановили машину и выяснили, что за рулем был рязанец 2006 года рождения. У 17-летнего подростка никак не могло быть водительского удостоверения. Также правоохранители установили, что ВАЗ должен быть снять с учета, имеет технические повреждения и передвигаться на нем нельзя.

Сотрудники ГАИ оформили документы и отправили машину на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.