В Рязани подвели итоги городского конкурса «Доброволец Рязани — 2023»

В среду, 29 марта в Рязани на площадке культурного пространства «Fabrika» подвели итоги городского конкурса «Доброволец Рязани — 2023″. Об этом сообщил сайт мэрии.

Волонтеров и участников мероприятия поприветствовала первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова.

«Радостно видеть, что в нашем городе так много активных молодых людей, которые посвящают себя волонтерству. Вы заботитесь о старшем поколении, организуете гуманитарную помощь бойцам СВО, занимаетесь сохранением исторической памяти и развитием патриотического движения, проводите экологические акции. Спасибо за ваше неравнодушие, за готовность прийти на помощь, за желание сделать этот мир немного лучше», — сказала она.

Для участия в конкурсе в этом году подали 39 заявок по восьми тематическим номинациям. Претенденты рассказали гостям мероприятия о своих проектах. В результате очного этапа эксперты определили 7 победителей и двух обладателей специальных призов.

Победителями в номинации «Медиапроект» стали учитель школы № 65 Ангелина Алексеева и ученик школы № 7 Максим Ищуков.

В номинации «Страна возможностей» победила ученица школы № 51 Анастасия Сосина.