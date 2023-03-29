В России стартовали командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс»

В России стартовали командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В учениях задействуют свыше 3000 военных и около 300 единиц техники.

Комиссия командования РВСН проведет контрольную проверку Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс». Комиссия проверит слаженность действий военных при выполнении задач

Ракетные комплексы проведут маневры в трех регионах России. Также ракетчики отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки (в том числе беспилотникам).