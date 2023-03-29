Роскачество: В России 40% всех роллов «Филадельфия» заражены кишечной палочкой

В 40% роллов «Филадельфия» из разных кафе и ресторанов обнаружили кишечную палочку, сообщают « Известия » со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка. В 100% случаев, то есть во всех роллах „Филадельфия“, которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», — заявил Протасов.

Глава Роскачества утверждает, что такие показатели говорят о неправильном хранении продуктов, а также несоблюдении санитарно-гигиенических норм и температурного режима.

Отметим, что ведомство планирует выступить «с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах».