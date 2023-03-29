Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 76.98 0.39 30/03
ЦБ EUR 83.49 0.71 30/03
Нал. USD 76.81 / 81.5 29/03 16:20
Нал. EUR 83.36 / 84.39 29/03 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
1 938
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 922
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 779
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Магадане 8 марта утопили свидетельницу двойного убийства

Двое жителей Магадана утопили свою приятельницу, чтобы она не рассказала об убийстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

5 марта в поселке Снежный четверо мужчин вместе со знакомой пили алкоголь и употребляли наркотики в квартире одного из присутствующих. В какой-то момент между ними завязался конфликт. 38-летний мужчина достал ружье и застрелил двух приятелей.

После этого убийца вместе со своим другом решил замести следы и расправиться со свидетельницей. 8 марта ее пригласили на бухту Гертнера, предварительно просверлив отверстие во льду водоема.

Когда женщина пришла на место, мужчины ее силой утопили в проруби. Затем также расправились с телами застреленных приятелей.

28 марта сожительница одного из убитых сообщила о пропаже своего кавалера. Полиция занялась его поиском и вышла на след преступников.

Мужчину и его сообщника задержали. Тела троих человек еще не нашли.