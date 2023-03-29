В Магадане 8 марта утопили свидетельницу двойного убийства

Двое жителей Магадана утопили свою приятельницу, чтобы она не рассказала об убийстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

5 марта в поселке Снежный четверо мужчин вместе со знакомой пили алкоголь и употребляли наркотики в квартире одного из присутствующих. В какой-то момент между ними завязался конфликт. 38-летний мужчина достал ружье и застрелил двух приятелей.

После этого убийца вместе со своим другом решил замести следы и расправиться со свидетельницей. 8 марта ее пригласили на бухту Гертнера, предварительно просверлив отверстие во льду водоема.

Когда женщина пришла на место, мужчины ее силой утопили в проруби. Затем также расправились с телами застреленных приятелей.

28 марта сожительница одного из убитых сообщила о пропаже своего кавалера. Полиция занялась его поиском и вышла на след преступников.

Мужчину и его сообщника задержали. Тела троих человек еще не нашли.