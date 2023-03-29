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В Калуге 16-летняя девочка ограбила магазин и ударила ножом продавщицу

В Калуге 16-летняя девочка ограбила магазин и ударила ножом продавщицу. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе следкома Калужской области.

По версии следствия, девочка украла продукты из сетевого магазина. Одна из сотрудниц решила ее остановить. Тогда подросток ударила женщину ножом в шею и скрылась с места преступления.

Девочку задержали. Она подозревается по части 2 статье 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное с применением насилия и оружия»). Проводятся следственные действия.