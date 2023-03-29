В Госдуме поддержали идею отправлять обвиняемых по уголовным делам на СВО

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поддержал идею отправлять обвиняемых или подозреваемых в преступлениях средней или небольшой тяжести в зону СВО. Об этом он сообщил изданию Ura.ru .

По мнению Кузнецова, любой преступник, «если у него есть сильное желание, может стать героем». При этом депутат отмечает, что речь идет об отправлении в штурмовые роты, «типа ЧВК „Вагнер“». «Туда, где реально связано с опасностью для жизни, где высокие потери, где человек понимает, что он идет на возможную смерть ради родины», — заявил Кузнецов.

С коллегой согласился депутат Андрей Гурулев. Он посчитал необходимым отправлять в зону спецоперации проходящих по уголовным делам подозреваемыми или обвиняемыми.