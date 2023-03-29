В ДТП в Краснодарском крае погибли две женщины

В ДТП в Краснодарском крае погибли две женщины. Об этом сообщило издание « Живая Кубань ».

Авария произошла во вторник, 28 марта, в 11:00.

Водитель 1974 года рождения ехал на грузовике Mercedes-Benz в направлении станицы Полтавской. Он не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении ВАЗ-2107.

37-летняя женщина, управлявшая «семеркой», совершала маневр налево, но избежать столкновения ей не удалось. ВАЗ-2107 оказался на встречной полосе, где он врезался в грузовик Iveco.

В результате ДТП погибли женщина-водитель легковушки и 63-летняя пассажирка ВАЗ. Жизнь четырехлетнему ребенку спасло только автокресло. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что у водителя Iveco не было категории для управления грузовиком. Ведется следствие.