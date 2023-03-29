В аптеках «Здравсити» объявили весеннее снижение цен

С 16 марта по 30 апреля 2023 года в аптеке «Здравсити» на улице Гагарина, дом № 75 зафиксировали цены на самые популярные препараты в каждой категории. От каплей «Корвалол» (23 рубля за 25 миллилитров) до «Простамола Уно» в капсулах (2 141 рубль за 320 миллиграмм).

«У жителей Рязани этой весной есть отличная возможность сэкономить, приобретая товары, участвующие в акции, по выгодным ценам в аптеке „Здравсити“ по адресу: улица Гагарина, дом № 75.» — отметили представители сети аптек.

Среди акционных препаратов:

Аспаркам-Авексима таб. № 56 — 119 руб.

Корвалол капли 25мл — 23 руб.

Панкреатин таб. п/о раствор./кишечн. 25ЕД. № 60 — 81 руб.

Тауфон капли гл. 4% фл.-кап. 10мл — 119 руб.

Флюкостат капс. 150 мг № 1 — 129 руб.

Цетрин таб. 10 мг № 20 — 135 руб.

Кардиомагнил таб. п/о плен. 75 мг +15,2 мг № 100 — 245 руб.

Аквадетрим капли для прием. внутр. 15000МЕ/мл 15мл — 255 руб.

Карсил таб. п/о 35 мг № 80 — 369 руб.

ЛинАква Норм 125мл Изотонич/средство для пром. носа 2+ — 387 руб.

Афобазол таб. 10 мг № 60 — 436 руб.

Эргоферон таб. для рассасыв. № 20 — 467 руб.

Фосфалюгель гель для приема внутрь № 20 — 502 руб.

Фитолизин паста 100 г — 615 руб.

Отипакс капли ушные 16мл — 420 руб.

Холисал гель 10 г — 395 руб.

Полисорб МП банка пор. для приг. р-ра 50 г — 504 руб.

АнвиМакс лимон пор. для р-ра для приема внутрь 5 г № 12 — 420 руб.

Синупрет таб. п/о № 50 — 494 руб.

Вольтарен эмульгель 2% 100 г — 499 руб.*

Гептрал таб. п/о кишечнораств. 400 мг № 20 — 1595 руб.

Лиотон 1000 гель 100 г — 1464 руб.

Простамол Уно капс. 320 мг № 90 — 2141 руб.

*цена действует до 31 марта 2023 г.

Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор вправе вносить изменения в условия акции. Организатор акции не гарантирует постоянное наличие полного акционного ассортимента в аптеке в течение всего периода проведения акции. Подробности акции уточняйте у сотрудников аптеки.