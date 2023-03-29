Сорокина рассказала о параде в Рязани 9 мая

Ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция парада — 6 мая.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как в Рязани пройдет Парад Победы. Информацию она опубликовала в своих соцсетях.

Как рассказала глава города, во время парада по центральным улицам города проследуют 17 пеших колонн из военных, представителей Академии права и управления ФСИН, УМВД России, Федеральной службы судебных приставов, МЧС, а также парадного расчета учеников кадетских классов и юнармейцев.

Ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция парада — 6 мая. Как пообещала Сорокина, повышенное внимание в праздничные дни уделят безопасности. На подходах к местам массовых мероприятий установят рамки металлодетекторов и ограждения.