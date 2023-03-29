СМИ: Россия отменит роуминг с несколькими странами

Россия отменит роуминг с несколькими государствами. Об этом сообщило издание « Ведомости ».

Речь шла о странах, входящих в Евразийский экономический союз: Киргизии, Армении и Казахстане. Роуминг с этими государствами отменять к 2025 году. Соответствующий запрос Евразийская экономическая комиссия направила в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

Отмечается, что подлинность документа подтвердили в двух операторах «большой четверки».

Уточняется, что ранее комиссия запрашивала данные о справедливых тарифах на услуги мобильной связи в международном роуминге. В письме ЕЭК попросила до 14 апреля предоставить информацию о числе абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств-членов союза с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о доходах.