Рязанский завод тротуарной плитки стал участником нацпроекта «Производительность труда»

На ООО «ЖБК» прошло стартовое совещание, посвященное вступлению в нацпроект «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса будут взаимодействовать с рабочей группой сотрудников, проведут диагностику, найдут потери и проработают план оптимизации производственного процесса.

История ООО «ЖБК» началась в 2000 году. Сегодня это один из крупнейших в Центральной России заводов тротуарной плитки. Его продукция отличается повышенной прочностью, стойкостью к агрессивным внешним механическим и климатическим воздействиям, увеличенным сроком эксплуатации. Уже много лет тротуарная плитка рязанского производства активно эксплуатируется при строительстве объектов в регионе и за его пределами.

«Все больше рязанских компаний присоединяются к нацпроекту „Производительность труда“. Это закономерно — каждая из них стремится к постоянному росту, развитию в своей области, повышению конкурентоспособности. Здесь на помощь приходят бережливые технологии, они не только экономят время, но и обеспечивают снижение издержек и брака. Вместе с рабочей группой завода „ЖБК“ мы проработаем план мероприятий, которые помогут повысить эффективность производства», — сказал руководитель РЦК Павел Крутов.

По словам руководителя обособленного подразделения «ЖБК» в Рязани Евгения Аратцева, эксперты РЦК предложили им помощь в оптимизации работы на автоматических линиях. «Это позволит увеличить выпуск готовой продукции в расчете на имеющееся число сотрудников, — отметил Аратцев. — Сотрудники РЦК работают со многими предприятиями нашего региона. Они выступают агрегатором информации и опыта, которым делятся с другими. Надеемся на плодотворное сотрудничество и положительный результат».