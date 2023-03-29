Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 76.98 0.39 30/03
ЦБ EUR 83.49 0.71 30/03
Нал. USD 76.8 / 82.3 29/03 18:01
Нал. EUR 83.3 / 84.92 29/03 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 022
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 990
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 850
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский завод тротуарной плитки стал участником нацпроекта «Производительность труда»

На ООО «ЖБК» прошло стартовое совещание, посвященное вступлению в нацпроект «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса будут взаимодействовать с рабочей группой сотрудников, проведут диагностику, найдут потери и проработают план оптимизации производственного процесса.

История ООО «ЖБК» началась в 2000 году. Сегодня это один из крупнейших в Центральной России заводов тротуарной плитки. Его продукция отличается повышенной прочностью, стойкостью к агрессивным внешним механическим и климатическим воздействиям, увеличенным сроком эксплуатации. Уже много лет тротуарная плитка рязанского производства активно эксплуатируется при строительстве объектов в регионе и за его пределами.

«Все больше рязанских компаний присоединяются к нацпроекту „Производительность труда“. Это закономерно — каждая из них стремится к постоянному росту, развитию в своей области, повышению конкурентоспособности. Здесь на помощь приходят бережливые технологии, они не только экономят время, но и обеспечивают снижение издержек и брака. Вместе с рабочей группой завода „ЖБК“ мы проработаем план мероприятий, которые помогут повысить эффективность производства», — сказал руководитель РЦК Павел Крутов.

По словам руководителя обособленного подразделения «ЖБК» в Рязани Евгения Аратцева, эксперты РЦК предложили им помощь в оптимизации работы на автоматических линиях. «Это позволит увеличить выпуск готовой продукции в расчете на имеющееся число сотрудников, — отметил Аратцев. — Сотрудники РЦК работают со многими предприятиями нашего региона. Они выступают агрегатором информации и опыта, которым делятся с другими. Надеемся на плодотворное сотрудничество и положительный результат».