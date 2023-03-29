Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 76.98 0.39 30/03
ЦБ EUR 83.49 0.71 30/03
Нал. USD 76.8 / 82.3 29/03 18:01
Нал. EUR 83.3 / 84.92 29/03 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
2 022
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
4 990
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
7 850
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
12 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский ВООПИиК требует изъять «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника

ВООПИиК Рязанской области обратился в прокуратуру с просьбой защитить объект культурного наследия «Редутный дом». Заявление опубликовано на странице организации.

Общество охраны сообщает, что здание на протяжении последних нескольких лет находится в аварийном состоянии. Собственник же «никаких действий по сохранению памятника не предпринимает».

ВООПиК обращает внимание на статью 11 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в которой говорится, что региональный орган по охране памятников осуществляет контроль за:

  • исполнением требований охранных обязательств собственников объектов культурного наследия;
  • исполнением требований о содержании и сохранении объекта культурного наследия.

В связи с этим организация просит прокуратуру повлиять на начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Михаила Дорофеева, чтобы тот изъял «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника.