Рязанский ВООПИиК требует изъять «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника

ВООПИиК Рязанской области обратился в прокуратуру с просьбой защитить объект культурного наследия «Редутный дом». Заявление опубликовано на странице организации.

Общество охраны сообщает, что здание на протяжении последних нескольких лет находится в аварийном состоянии. Собственник же «никаких действий по сохранению памятника не предпринимает».

ВООПиК обращает внимание на статью 11 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в которой говорится, что региональный орган по охране памятников осуществляет контроль за:

исполнением требований охранных обязательств собственников объектов культурного наследия;

исполнением требований о содержании и сохранении объекта культурного наследия.

В связи с этим организация просит прокуратуру повлиять на начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Михаила Дорофеева, чтобы тот изъял «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника.