Рязанский ВООПИиК требует изъять «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника
ВООПИиК Рязанской области обратился в прокуратуру с просьбой защитить объект культурного наследия «Редутный дом». Заявление опубликовано на
Общество охраны сообщает, что здание на протяжении последних нескольких лет находится в аварийном состоянии. Собственник же «никаких действий по сохранению памятника не предпринимает».
ВООПиК обращает внимание на статью 11
- исполнением требований охранных обязательств собственников объектов культурного наследия;
- исполнением требований о содержании и сохранении объекта культурного наследия.
В связи с этим организация просит прокуратуру повлиять на начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Михаила Дорофеева, чтобы тот изъял «Редутный дом» у «недобросовестного» собственника.