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В центре Рязани полиция обратилась к жителям города по громкоговорителю

Рязанская полиция обратилась к пешеходам по громокоговорителю. Об этом сообщили в официальной группе региональной госавтоинспекции «Вконтакте».

Автоинспекторы напомнили пешеходам о ПДД на дороге и улицах. Полиция опубликовала несколько видео с патрульным автомобилем, который передвигается с включенной «мигалкой».

В сообщении напомнили, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода, до 2500 рублей.