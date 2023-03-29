Рязанская область будет использовать медицинскую практику Курской области

Губернатор Павел Малков сообщил, что Рязанская область будет использовать в медицине практику Курской области. Такое заявление он сделал 29 марта в ходе посещения Центра лабораторно-диагностических исследований (ЦЛДИ) Курского онкологического научно-клинического центра имени Островерхова.

Губернатор и члены рязанской делегации ознакомились с двухуровневой системой работы лабораторной службы медучреждений, созданной в регионе. С января прошлого года ведется процесс централизации этой деятельности. На базе Центра лабораторно-диагностических исследований действует централизованная лаборатория. Поэтапно к ЦЛДИ присоединились 16 медицинский учреждений, к которым прикреплено более половины населения Курской области. И этот процесс продолжается, в апреле планируется присоединение очередных четырех медучреждений. Работа полностью выполняется в «цифре» и интегрирована в единую межведомственную информационную систему. Большинство лабораторных тестов выполняются в центре в тот же день, кроме редких видов бактериологических исследований. Ежедневно проводится около 15000 тестов. Таким образом, в медорганизациях функционируют экспресс-лаборатории первого уровня для выполнения срочных анализов, все плановые исследования направляются в ЦЛДИ.

Павел Малков отметил в комментарии журналистам, что этот опыт организации работы лабораторной службы заслуживает масштабирования.

«Централизация всех лабораторных исследований — очень эффективна практика. Это позволяет повышать качество лабораторных исследований, делает их более доступными для пациентов и для их лечащих врачей. В лаборатории онкоцентра мы увидели, как это всё работает. Будем переходить в Рязанской области к такой модели и делать это с опорой на практику Курской области. В ближайшее время проговорим с коллегами последовательность его внедрения, возьмём этот вопрос на особый контроль», — заявил Малков.

По словам губернатора, укрепление сотрудничества между Рязанским и Курским регионом позволит быстрее и качественней решать необходимые вопросы. Так, например, в централизованной лаборатории центра используются пробирки, в том числе и рязанского производства. Павел Малков отметил, что взаимодействие центра с предприятием-производителем будет способствовать повышению конкурентоспособности этой продукции.