Рязанцы массово пожаловались на нечищеные дорожки и мусор в парках

Рязанцы массово начали жаловаться в соцсетях под постами губернатора региона Павла Малкова на нечищеные и грязные дорожки и мусор в парках и скверах, таких как: ЦПКиО, Лыбедский бульвар, Верхний и Нижний городской парк, Лесопарк, сквер Керамзавода. Корреспондент РЗН. инфо посетил один из них.

Рязанка написала под постом губернатора области, что они с родственниками из Подмосковья вышли прогуляться в ЦПКиО и «просто ужаснулись».

«Было стыдно перед гостями, такого бардака они еще не видели. Пешие дорожки нечищеные, грязь страшная — пришли в чистой обуви, а вышли как будто из огорода. Повсюду мусор, туалеты разваливаются. Детям негде поиграть. Центральный парк выглядит как заброшенная территория. Когда закончится это безобразие? В Рязани даже негде выйти прогуляться, весь город, даже центр выглядит как после апокалипсиса», — прокомментировала женщина.

Корреспондент РЗН. инфо осмотрел ЦПКиО и убедился, что парк действительно находится в неудовлетворительном состоянии: центральные пешеходные дорожки в толстом слое песка и нерастаявшего снега, на газонах множество разбросанных поломанных веток, фантиков, пакетов и скорлупок от орехов.