Рязанца осудили за избиение женщины и угрозу убийством

Следствие установило, что в августе 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязненных отношений умышленно избил потерпевшую. Она получила черепно-мозговую травму. После мужчина приставил к ее горлу нож и угрожал убийством.

Рязанца осудили за избиение женщины и угрозу убийством. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

Следствие установило, что в августе 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязненных отношений умышленно избил потерпевшую. Она получила черепно-мозговую травму. После мужчина приставил к ее горлу нож и угрожал убийством.

Подсудимый признал вину и частично возместил потерпевшей причиненный вред.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 119 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений», «Угроза убийством») и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.