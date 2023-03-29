Россияне смогут получать до 36 тысяч рублей стимулирующих выплат ежегодно

Россияне смогут получать до 36 тысяч рублей ежегодно в качестве стимулирующих выплат. Об условиях программы добровольных сбережений сообщило РБК .

Речь идет о программе добровольных сбережений на старость. Презентацию представили Банк России и Минфин на Общественном совете ведомства.

Размер выплат будет зависеть от дохода. Возможных участников программы разделили на три категории и для каждой предусмотрена своя система расчета. Например, в первую группу отнесли россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей. Для них софинансирование рассчитают один к одному. Для получения максимального дохода нужно внести в программу 36 тысяч рублей за год. Эту сумму государство удвоит.

Для граждан с доходом от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент рассчитывается по формуле один рубль государства на два рубля гражданина. Для получения максимальной выплаты нужно вложить 72 тысячи рублей.

В третьей категории — граждане, чей доход выше 150 тысяч рублей в месяц. Для них государство даст один рубль на четыре рубля дохода. То есть, для получения 36 тысяч рублей нужно внести 144 тысячи за год.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, предполагается, что договор заключат минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: при достижении женщинами 55 лет и мужчинами 60 лет.