Путин заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику

Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года. Об этом сообщил RT .

По словам президента, динамика связана с освоением бизнесом освободившихся ниш западных компаний на российском рынке, а также благодаря развитию связей с быстрорастущими странами юга и востока.

При этом глава государства призвал не расслабляться, повышать эффективность российской экономики и усиливать положительные тенденции.