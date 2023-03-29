Путин заявил, что реальные зарплаты россиян растут

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты граждан растут. Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства, пишет LIFE .

Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Он отметил, что зарплаты и реальные располагаемые доходы населения снова стали расти в реальном выражении. «Пока это скромные цифры, но все-таки они есть», — подчеркнул глава государства.

В частности, президент привел основные показатели: с октября 2022 года реальная зарплата выросла на 0,3—0,6%, а реальные располагаемые доходы — на 9%. Путин подчеркнул, что пока это мало, но «это движение в правильном направлении».

Помимо этого, Путин сказал и о других параметрах. Так, по итогам марта инфляция станет ниже 4% и может замедляться дальше, а безработица остается на рекордно низком уровне.