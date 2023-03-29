Полицейские помогли 85-летней рязанке, потерявшейся на улицах города

Полицейские помогли 85-летней рязанке, потерявшейся на улицах города. Об этом сообщило региональное УМВД .

На территории Центрального автовокзала к патрульным обратилась пожилая женщина. Отмечается, что она выглядела растерянной и испуганной. Женщина сказала полицейским, что забыла, как вернуться домой.

Патрульные установили, что к ним обратилась 85-летняя рязанка, живущая на улице Станкозаводской.

Полицейские связались с родственницей женщины и передали ее приехавшей внучке. Удостоверившись, что пожилая рязанка в надежных руках, сотрудники ППСП продолжили движение по маршруту патрулирования.