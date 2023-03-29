Песков предупредил, что противостояние России и Запада — это надолго

Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом «войной в широком контексте» и предупредил, что это надолго. Об этом сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал противостояние России и Запада «гибридной войной, которая развязана по отношению к нашей стране». Он отметил, что в такое время необходимы твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.

Ранее Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сроках спецоперации перенаправил журналистов в Минобороны.