Павел Малков встретился с губернатором Курской области

Губернатор Павел Малков 29 марта встретился с руководителем Курской области Романом Старовойтом во время рабочей поездки.

Малков отметил, что у Рязанской и Курской областей много совместных интересов. Их можно реализовать в разных сферах, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в отраслях социального блока.

Глава региона подчеркнул, что Рязанская область активно занимается внедрением инноваций. Он считает, что опыт Курской области в этом направлении будет очень полезен, в первую очередь, в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и ЖКХ.

Кроме того, Малков уверен, что регион готов делиться и своими позитивными наработками. Он привел в пример региональную программу ипотечного кредитования, которая заработает уже в ближайшее время и позволит повысить доступность жилья. Для работников бюджетной сферы и организаций, которые финансируются из бюджета, появится возможность получить ипотеку по сниженной ставке.

«Углубляем сотрудничество с Курской областью. Видим открытость и готовность к дальнейшему взаимодействию. Мы тоже готовы к совместной работе и со своей стороны готовы делиться тем, что у нас есть. Курская и Рязанская области очень похожи. По площади, по населению, по структуре экономики. Важно выстраивать прямое сотрудничество между предприятиями, оно уже есть и его обязательно надо развивать. Это позволит нам более интенсивно реализовывать перспективные проекты на благо обоих регионов», — сказал губернатор Рязанской области.

Павел Малков поблагодарил Романа Старовойта за теплый приём и за приглашение рязанского бизнеса принять участие в знаменитой Курской Коренской ярмарке. Она состоится в июне этого года.

Губернатор также отметил, что Рязанская область всегда большое внимание уделяет патриотическим проектам, которые направлены на сохранение исторической памяти. Именно поэтому региону интересна работа в этом направлении. Павел Малков поблагодарил за приглашение на памятные мероприятия, посвященные 80-летию Курской битвы. Они пройдут в Курске в августе.

Роман Старовойт отметил первые результаты уже проведенной между регионами работы в рамках предыдущего рабочего визита рязанской делегации. Ее возглавлял вице-губернатор Артем Бранов.

«Мы успели обменяться мнениями, подробно обсудили основные взаимовыгодные направления сотрудничества. Курская область активно взаимодействует с субъектами России. У нас порядка 20 действующих соглашений. В условиях санкционного давления и решения задач импортозамещения взаимодействие с регионами считаем одной из ключевых точек роста. Это помогает создать нашим предприятиям условия для успешной работы. Видим, что Рязанская область в последний год активно развивается. В частности, нам интересен ваш опыт в применении инструментов при формировании бюджета», — сказал Роман Старовойт.

Также на встрече обсуждались и конкретные направления сотрудничества. В частности, вопросы расширения поставок рязанского модифицированного битума, применяемого в дорожном ремонте, архитектурного стекла для жилищного строительства. Также поговорили про взаимодействие в АПК, сфере туризма, культуре, патриотическом воспитании молодежи.

Стороны договорились об ответном визите делегации из Курской области в Рязанский регион. Её возглавит губернатор Роман Старовойт.