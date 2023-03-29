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На семи рязанских улицах отключили холодную воду

На семи рязанских улицах в среду, 29 марта, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминстрации.

До 17:00 без воды остались:

  • улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1, 64, 68/70;
  • улица Пушкина, дом № 38;
  • улица Стройкова, дома №№ 1/64, 11, 4/62;
  • улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37, 45;

До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:

  • улица Право-Лыбедская, дома №№ 26 (Московский государственный машиностроительный университет), 28 (ЦДТ «Феникс»), 36, 37, 39, 31, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 27, 27 литера А2;
  • улица Ленина, дом № 51/21;
  • улица Радищева, дом № 42.

Ресурс отключили из-за ремонтных работ на водопроводе.