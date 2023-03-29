Малков заявил о смене подхода к проведению капремонтов

Павел Малков заявил о кардинальной смене подхода к проведению капремонтов. Об этом он сказал во время комментирования задач, поставленных в сфере организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в 2023 году, пишет сайт облправительства.

Глава региона подчеркнул, что в области прошел ряд встреч и совещаний, посвященных капремонту. «Задача — войти в новый строительный сезон, который начинается, уже со всеми теми решениями, которые нами были проработаны. Нужно обеспечить более качественную организацию всей системы работы по капремонту домов в регионе. Это касается, в том числе, процесса отбора подрядчиков, деятельности Фонда капитального ремонта, повышения эффективности депутатского и общественного контроля за ходом капремонта», — сказал Павел Малков.

Глава региона объяснил, что было очень много замечаний к отбору подрядчиков, к выстраиванию договорных отношений с ними, а также к обязательствам по оплате выполненных работ.

«Сейчас мы выставляем намного более жесткие требования к подрядчику. И плюс очень активно будем использовать инструменты общественного контроля, депутатского контроля. Объём работ большой, за каждым объектом нужно следить очень тщательно. Возможность провести капитальный ремонт в доме предоставляется один раз, и надо сделать его максимально качественно, чтоб потом не пришлось ничего переделывать. Поэтому мы кардинально меняем подход к проведению капитального ремонта, повышаем ответственность, усиливаем контроль», — подчеркнул губернатор.

Так, согласно поставленным Малковым задачам, на заседании облправительства одобрили ряд законопроектов, касающихся проведения капремонта в домах. В частности, детализирован перечень работ по ремонту всех видов конструктивных элементов, уточнен размер предельной стоимости работ, которую может оплачивать регоператор за счет Фонда капремонта. Также определен порядок подписания акта приемки выполненных работ и деятельности комиссии. Помимо этого, актуализирован краткосрочный план воплощения региональной программы капремонта домов.