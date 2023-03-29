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ФНС предупредила о созданном мошенниками «приложении от налоговой»

ФНС предупредила, что мошенники стали рассылать письма якобы от налоговой службы. Как пишет ТАСС, получателям в них предлагают установить приложение налоговой.

По ссылке из письма пользователь попадает на файлообменник, откуда можно скачать установочный файл мобильного приложения.

«Если человек установит и запустит это приложение, его попросят указать свой номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку „проверить“.

Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и СМС на телефоне отправятся злоумышленникам», — предупредило ФНС.