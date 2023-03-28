В Выборге мальчик утонул в пожарном колодце

В Выборге 27 марта в пожарном колодце утонул мальчик. Об этом сообщает СК.

В районе Сайменского шоссе проходящий подросток услышал крики из пожарного резервуара. Заглянув в него, увидел 9-летнюю девочку. Вместе с другими прохожими он вытащил ее из колодца. После этого ребенок рассказала, что вместе с ней там находился малолетний мальчик.

На место происшествия прибыла опергруппа и МЧС. Вскоре тело ребенка нашли и вытащили из резервуара.

Правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого будут выяснять обстоятельства трагедии.