В военной академии под Санкт-Петербургом скончались три курсанта

В военной академии связи имени Буденного под Санкт-Петербургом скончались три курсанта. Об этом сообщается в Telegram-канале « Осторожно, новости ».

Тела молодых людей обнаружили утром 27 марта на территории базы академии в городе Сертолово. Они проходили службу по контракту.

Отмечается, что за день до трагедии военные были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Утром им стало плохо.

У молодых людей появились признаки эпилептического припадка, пошла пена изо рта. Оказать медицинскую помощь им не успели.

Известно, что среди скончавшихся — уроженцы Владивостока и Нальчика.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.