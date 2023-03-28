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В сети появилось видео газовой атаки штурмовиков внутри украинской церкви

В сети появилось видео газовой атаки штурмовиков внутри украинской церкви. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале «Черновицко-Буковинской епархии».

Во вторник, 28 марта, штурмовики атаковали Ивано-Франковский кафедральный собор Украинской православной церкви. Во время атаки рецидивисты применили слезоточивый газ.

На видео видно, как штурмующие сначала распыляют газ внутри собора, а потом врываются, выломав боковые двери. Прихожане и священники покинули храм. После этого боевики закрылись внутри.