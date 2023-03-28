В Рязанской области в среду ожидается дождь и до +12 градусов

В Рязанской области в среду, 29 марта, ожидается дождь и до +12 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС. В области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, со скоростью 6-11 м/c. Днем местами возможны порывы до 12-17 м/c. Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +2, +7 градусов, днем +7, +12 градусов.